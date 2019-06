Sanremo, verdetto Arpal: acqua del mare pulita nonostante rottura fogna

Sanremo. A una settimana dall’esplosione di una condotta fognaria sottostante via Nazario Sauro, l’esito delle analisi condotte dai tecnici dell’Arpal sui campioni prelevati è favorevole.

Tornano dunque “conformi” alla balneazione gli specchi acquei antistanti il Lungomare Nazioni, San Martino, Imperatrice, Corso Trento e Trieste a Sanremo, oltre al punto Depuratore a Bordighera.

A seguito della rottura della condotta fognaria, il sindaco Alberto Biancheri aveva emesso un’ordinanza che stabiliva il divieto di balneazione temporaneo, a scopo precauzionale, da zona San Martino ai bagni Lido Imperatrice (compresa l’area del Porto Vecchio e Lungomare delle Nazioni). Il divieto si era presto esteso a tutte le spiagge del centro cittadino. Ora, l’esito favorevole delle analisi effettuate dall’Arpal, consente al sindaco di revocare l’ordinanza e dare così il via alla stagione balneare nella Città dei Fiori.

Attualmente sui 376 punti di monitoraggio previsti per l’estate 2019, solo uno (inizio Scogliera a Rapallo) risulta non conforme (per ordinanza preventiva del Sindaco).