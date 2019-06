Sanremo, via libera ai tuffi: il sindaco firma l’ordinanza. Si torna a fare il bagno

Sanremo. Tutte bene quel che finisce bene. A una settimana e un giorno esatti dal caso della condotta fognaria esplosa a piazzale Vesco si può tornare “ufficialmente” a fare il bagno. Questa mattina il sindaco Alberto Biancheri ha firmato l’atto formale di rimozione dei divieti di balneazione che erano fioccati nelle spiagge del centro, emessi in via cautelativa per tutelare i bagnanti nei giorni dell’emergenza. [594801]

Ad onor del vero, chi ha buttato un occhio sulla costa durante questa settimana appena trascorsa, avrà notato tanti turisti e residenti in mare. L’acqua, infatti, è sempre apparsa pulita.