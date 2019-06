Sanremo, fognatura saldata: riaccesi gli impianti. A breve le analisi Arpal

Sanremo. Sono terminati a notte inoltrata i lavori di saldatura della condotta fognaria di piazzale Vesco, dalla quale si era aperta, domenica scorsa, una grossa frattura che aveva portato, per alcuni giorni, allo sversamento in mare delle acque nere e allo scattare dei conseguenti divieti di balneazione cautelativi per le spiagge del centro cittadino.

Questa mattina i tecnici di Rivieracqua e Amaie stanno procedendo alla riattivazione di tutti gli impianti. I liquami, provenienti dalla stazione di sollevamento di Ospedaletti e di mezza Sanremo, torneranno quindi a essere convoglianti nel depuratore di Capo Verde. Salvo imprevisti, ovvero altri trafilamenti attualmente sconosciuti lungo la conduttura d’acciaio, in tarda mattinata le fognature dovrebbero tornare a funzionare a pieno regime.

Nel frattempo il sindaco Alberto Biancheri ha chiesto all’Arpal di procedere con le campionature il prima possibile. Domattina gli operatori dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente dovrebbero iniziare con i prelievi dell’acqua marina. I risultati delle analisi sono attesi per l’inizio della settimana prossima.