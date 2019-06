Sanremo, bagni al mare: “niet” fino a metà giugno. Partita la video ispezione della fogna collassata

Sanremo. Niente bagni in mare almeno fino alla metà del mese. E’ questo il “verdetto” al quale sono giunti i tecnici di Rivieracqua e Amaie che stanno supervisionando i lavori al tratto di fognatura esplosa la scorsa domenica pomeriggio nei pressi di piazzale Vesco.

Se ieri sembravano potersi aprire degli spiragli per una risoluzione del problema in tempi celeri, dopo che era stato individuato il punto nevralgico dal quale sono fuoriusciti i liquami che hanno costretto il sindaco a emettere un divieto di balneazione preventivo per le spiagge del centro fino al quartiere di San Martino, gli aggiornamenti di giornata lasciano il comparto turistico e i residenti con il fiato sospeso.

I lavori di riparazione proseguono. Questa mattina i mezzi idrovori hanno provveduto ad aspirare le acque nere miste al fango che avevano allagato lo scavo. Prima di procedere alla saldatura della falla, verrà fatta una video ispezione interna alla condotta per capirne lo stato di erosione.

La speranza di tutti è che entro la fine della settimana il cantiere levi le tende. Al netto delle analisi Arpal che si svolgono a cadenza di circa cinque giorni l’una dall’altra, la balneabilità dovrebbe tornare non prima di una decina di giorni, a giugno inoltrato.