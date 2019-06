Sanremo, individuata la falla nella fogna: i lavori di riparazione proseguono

Sanremo. A tre giorni di distanza dalla rottura della condotta fognaria che ha interessato il tratto che passa sotto piazzale Vesco, i tecnici della ditta Silvano – incaricata dal Comune per conto di Rivieracqua – sono riusciti, questa mattina, a individuare la falla responsabile dei copiosi sversamenti in mare che hanno costretto il sindaco a estendere il divieto di balneazione cautelativo dalle spiagge di San Martino fino al lido Imperatrice.

Da quanto si è potuto apprendere sul posto, la fessura si sarebbe aperta in prossimità di una curva del tubo d’acciaio di ottanta centimetri di diametro. Ci vorrà tutta la giornata per capire se basterà “tamponare” la perdita per rimettere in funzione l’impianto principale che pompa le acque nere di tutta Ospedaletti e Sanremo verso il depuratore di Capo Verde.

A complicare l’intervento di riparazione è il posizionamento della condotta, la quale passa nel sottosuolo ad alcuni metri di profondità ed è circondata da tutta una serie di sottoservizi. Se la frattura fosse limitata all’area dell’intervento, i tempi potrebbero accorciarsi drasticamente. Una prima messa in sicurezza prevederebbe l’uso di un materiale impermeabilizzante usato anche nel 2010, quando a scoppiare e a mettere in ginocchio la stagione balneare fu la tubatura che corre all’interno di Portosole.

I costi di riparazione vengono stimati in alcune decine di migliaia di euro. Mentre per un’operazione di restyling definitiva del tratto interessato dai cedimenti (due chilometri) occorrerebbero circa due milioni di euro.