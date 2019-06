Sanremo, fognature e asfalti: i primi nodi dell’amministrazione Biancheri bis

Sanremo. Trovare le risorse per un restyling corposo della rete fognaria e altri fondi per gli asfalti. Sono queste le urgenze con le quali è partita l’amministrazione bis del sindaco Alberto Biancheri. Il primo cittadino, ancora alle prese con la formazione della sua prossima squadra di governo, commenta così la situazione d’emergenza nella quale si è trovato a pochi giorni dal reinsediamento a Palazzo Bellevue. «Questa mattina sono arrivate buone notizie, sembrerebbe, infatti, che si sia trovato il punto del guasto alla condotta. Come Comune stiamo lavorando a tempo pieno con gli uffici competenti per risolvere questo primo problema che si è presentato».

Continua il sindaco: «Dobbiamo accantonare in questi anni gli importi che ci serviranno per mettere in sicurezza le condotte principali. Quando succedono casi come questi c’è in gioco moltissimo per la città e il suo turismo. Intervenire sulle fognature e investire ancora sugli asfalti sono i primi obiettivi che avranno i miei nuovi assessori».