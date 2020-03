Coronavirus, 6 nuovi casi negli Emirati Arabi Uniti. Il bordigotto Troia ancora bloccato in hotel

Bordighera. Sette giorni bloccato in hotel. Continua la permanenza, in via precauzionale, del bordigotto Oliviero Troia nella camera dell’albergo in cui alloggia, insieme al suo compagno di stanza Davide Formolo, che documenta, per passare il tempo, con video e storie sui social.

Soprattutto ora che il Comitato organizzatore superiore ha comunicato che il Ministero della salute e della prevenzione, MoHAP, ha annunciato sei nuovi casi di coronavirus, COVID-19, negli Emirati Arabi Uniti. Secondo una dichiarazione rilasciata dal Ministero, i nuovi casi vengono monitorati secondo gli standard dell’Organizzazione mondiale della sanità.

I sei individui con diagnosi di nuovo coronavirus comprendono due russi, due italiani, un tedesco e un colombiano. I pazienti erano collegati ai due casi precedentemente annunciati associati all’evento ciclistico, il UAE Tour. MoHAP ha confermato che i casi vengono monitorati e che le persone sono attualmente in condizioni stabili e ricevono tutte le cure sanitarie necessarie.

Nella sua dichiarazione, il Ministero ha osservato che «sono state esaminate tutte le persone all’interno dei due hotel in quarantena che non hanno avuto alcun contatto diretto con gli atleti e le loro squadre amministrative e con quelli che erano risultati negativi per il coronavirus e che erano autorizzati a lasciare i locali dell’hotel».

Gli individui attualmente messi in quarantena saranno «riesaminati e testati per il virus per garantirne la massima sicurezza» – ha continuato MoHAP, aggiungendo che «verranno eseguite procedure di disinfezione e sterilizzazione per tutti gli edifici, servizi e veicoli». Il Ministero degli Emirati Arabi Uniti ha affermato che «continua ad aderire ai principi di trasparenza nei suoi rapporti con tutti i casi relativi all’emergere di COVID-19 dal suo scoppio in Cina».

Ha inoltre osservato che «tutte le autorità interessate negli Emirati Arabi Uniti hanno unito le forze per monitorare la situazione e prevenire l’ulteriore diffusione del coronavirus». MoHAP ha assicurato che le strutture mediche sono state dotate di tutte le attrezzature e le forniture mediche necessarie per fornire assistenza e prendere tutte le misure necessarie per trattare la COVID-19, comprese le sale di isolamento per infezione nell’aria, secondo gli standard dell’Organizzazione mondiale della sanità, OMS.