Il bordigotto Oliviero Troia partecipa all’Uae Tour negli Emirati Arabi Uniti

Bordighera. Il bordigotto Oliviero Troia, che corre per l’UAE Team Emirates Supporters, sta partecipando all’Uae Tour.

Olly domenica è partito da The Pointe e ha raggiunto Dubai Silicon Oasis, correndo lungo un palcoscenico prevalentemente desertico, 132esimo. Lunedì ha iniziato la tappa da Hatta (Heritage Village) e poi ha attraversato le montagne di Hajar e il deserto circostante su strade ampie e diritte con ondulazioni continue. Dopo la svolta a Fujairah è andato verso Hatta Dam arrivando 108esimo.

Martedì dopo la partenza da Al Qudra Cycle Track ha seguito il percorso che attraversava il deserto su lunghi rettilinei fino a raggiungere Al Ain, dove ha passato molti dei luoghi simbolici della città, tra cui alcune sezioni in comune con la Fase 5. Ha continuato il percorso fino a Green Mubazzarah per iniziare la salita finale di Jebel Hafeet, con i suoi 10 km e le sue pendenze principalmente intorno all’8-9%, con un picco dell’11% a 3 km, giungendo al traguardo 132esimo.

Mercoledì invece è partito da Zabeel Park per raggiungere Dubai City Walk, passando per l’incrocio familiare Mushrif Park e Motor City prima di affrontare il traguardo in City Walk, che ha tagliato in 78esima posizione.

Oggi invece ha affrontato lo stage 5 da Al Ain a Jebel Hafeet giungendo al traguardo 131esimo. Il giovane bordigotto sta affrontando bene la sua nuova avventura negli Emirati Arabi Uniti, che si concluderà il 29 febbraio.