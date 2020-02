Sanremo2020, lo staff di Bugo irrompe in sala stampa e lo difende: «Lui non c’entra»

Sanremo. «Non sappiamo perché Bugo sia stato squalificato, lui non sapeva ciò che sarebbe successo». Lo staff del cantautore piemontese a tarda notte si è precipitata in sala stampa all’Ariston per fare un punto della situazione e chiarire la posizione dell’artista che ha lasciato Morgan da solo sul palco ad esibizione appena cominciata, interrompendo l’esecuzione di “Sincero”.

«Morgan era solo un feat, l’artista in gara è Bugo. E’ il suo l’album uscito oggi e dentro c’è un pezzo che si intitola “Sincero” feat Morgan», afferma l’entourage. Ma cosa ha dato il via allo screzio che sembra esserci stato tra i due?: «La cover che hanno portato giovedì sera è stata provata male e tardi, Morgan voleva vare il pianista, il cantante e anche il direttore d’orchestra». Tutto dunque lascia ipotizzare che la lite sia avvenuta proprio per questo motivo, tanto che la conferenza stampa dei due era stata cancellata all’ultimo minuto, senza un perché.

«Sappiamo solo che Morgan stanotte scriveva, ma non sappiamo cosa». Cosa sia successo con certezza non si sa. Fatto certo, però, c’è il fatto che il leader dei Bluvertigo sia arrivato sul palco con un nuovo testo le cui parole sembravano essere indirizzate a Bugo.

L’interruzione improvvisa dell’esibizione ha portato alla conseguente squalifica dalla gara.