Sanremo. L’esibizione di Bugo e Morgan si interrompe all’improvviso quando Bugo lascia il palco. Morgan corre nei camerini, cercando il compagno. Ma già l’inizio dell’esibizione dei due, che avrebbero dovuto presentare “Sincero”, era partita male. Morgan ha cambiato le parole del testo, per rinfacciare a Bugo la “brutta figura” della terza serata.

Il leader dei Bluvertigo è salito sul palco con un foglietto in mano sul quale aveva scritto nuove parole: «Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa […] Ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro: questo sono io», canta Morgan. E Bugo gli volta le spalle e se ne va.

Amadeus torna sul palco e senza perdere il suo aplomb, annuncia al pubblico: «Questa non è preparata», cercando di capire cosa sia successo. Arriva anche Fiorello: «Che succede? Chi si è sentito male?». Lo showman aiuta l’amico ad uscire dall’impasse, e scherza: «Senti Ama, eleggiamolo stasera il vincitore, e domani non veniamo che non ne possiamo più».

Se Bugo non tornerà sul palco a cantare insieme a Morgan, il duo verrà squalificato dalla gara.