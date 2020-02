Morgan e Bugo squalificati da #Sanremo2020 per defezione

Sanremo. Morgan e Bugo sono stati squalificati dal 70° Festival di Sanremo per defezione. Lo ha annunciato Amadeus alle 2,10 della notte dopo che i due artisti si sono rifiutati di tornare sul palco e concludere la propria esibizione.

Morgan evidentemente è stato molto “Sincero”, come recita il titolo della canzone con cui é, o meglio era, in gara proprio con il cantautore. Infatti al posto di eseguire il brano nella sua versione originale, il leader dei Bluvertigo ha ben pensato di modificare le parole per insultare il collega e sono con le seguenti:

«Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa […] Ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro: questo sono io».

La reazione di Bugo è stata pressoché immediata, infatti ha deciso di lasciare il palco, lasciando dietro di sé un Morgan, stranamente, sorpreso. L’avventura del duo, creatosi per l’0ccasione sanremese, è dunque terminata.