Sanremo. Il direttivo della Polisportiva IntegrAbili, a nome di tutti i soci, esprime vivi ringraziamenti al capitano Mario Boccucci appena congedato dall’Arma dei Carabinieri.

Le parole del presidente dell’associazione Alessandra Mamino: «Il capitano è stato molto vicino agli Integrabili, dimostrando grande sensibilità e disponibilità verso i nostri atleti e tutto il mondo della disabilità. Nel corso di questi anni abbiamo avuto modo di collaborare in diverse occasioni: grazie al suo interessamento, i nostri subacquei hanno potuto realizzare immersioni con il nucleo dei Carabinieri Subacquei di Genova, nelle varie edizioni dell’evento “IntegrAbilmente in mare”.

Su iniziativa del capitano Boccucci, i ragazzi della Polisportiva IntegrAbili sono stati invitati nello stand dell’Arma in occasione dei Festival di Sanremo 2019 e 2020 e a visitate il nucleo elicotteristi di Albenga e l’unità cinofila. Il capitano Boccucci è stato presente a momenti ricreativi come lo scambio di auguri per le festività natalizie. Tante occasioni significative ed importanti per i nostri piccoli e grandi atleti. Salutando con affetto il capitano Boccucci gli rivolgiamo sinceri auguri per i suoi prossimi impegni lavorativi».