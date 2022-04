Atp Challenger Sanremo, Mager vola in semifinale

Sanremo. Gianluca Mager vince il derby italiano contro Thomas Fabbiano all’Atp Challenger Sanremo e vola in semifinale.

Il tennista di Sanremo, dopo aver sconfitto Francesco Forti ed Evgeny Karlovskiy, oggi, ai quarti di finale del singolare maschile del torneo di tennis in scena fino al 9 aprile sui campi di terra rossa del Tennis Sanremo in corso Matuzia, è riuscito a battere anche l’avversario italiano n. 184 Atp in due set per 6-4 6-3.

Il sanremese, sostenuto da un folto pubblico, vola così in semifinale.