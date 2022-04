Sanremo. Prosegue bene l’avventura di Gianluca Mager all’Atp Challenger Sanremo.

Il tennista di Sanremo, dopo aver sconfitto Francesco Forti in due set per 6-1 6-4, oggi pomeriggio è riuscito a battere Evgeny Karlovskiy agli ottavi di finale del torneo di tennis in scena fino al 9 aprile sui campi di terra rossa del Tennis Sanremo in corso Matuzia.

