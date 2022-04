Atp Challenger Sanremo, ecco le partite dell’8 aprile

Sanremo. Prosegue sui campi del Tennis Sanremo l’Atp Challenger Sanremo.

Domani si inizierà alle 12 e il primo sarà il sanremese Gianluca Mager che tornerà in campo per affrontare Francesco Passaro.

Ecco le partite dell’8 aprile:

CENTER COURT start 12:00 noon

[Q] F. Passaro (ITA) vs [2] G. Mager (ITA)

[1] H. Rune (DEN) vs A. Vatutin or A. Arnaboldi (ITA)

G. Blancaneaux (FRA) / A. Muller (FRA) vs M. Arnaldi (ITA) / F. Passaro (ITA) or [2] L. Margaroli (SUI) / L. Miedler (AUT)

[1] S. Arends (NED) / D. Pel (NED) or F. Forti (ITA) / G. Zeppieri (ITA) vs F. Cobolli (ITA) / M. Gigante (ITA) or D. Pichler (AUT) / P. Tsitsipas (GRE)