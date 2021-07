Sanremo. Un incendio è divampato all’interno di un appartamento nella palazzina al civico 34 di via Pascoli, a Sanremo.

Stando alle prime informazioni, le fiamme si sono sprigionate dalla cucina per poi propagarsi nel resto dell’alloggio abitato da una famiglia.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, il personale sanitario del 118, la polizia locale e i carabinieri. Il tratto di via Pascoli che conduce all’accesso dell’Aurelia bis è stato chiuso per consentire ai soccorritori il salvataggio degli occupanti dell’appartamento e la messa in sicurezza dello stabile.

Su richiesta di alcuni residenti, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo anche un gatto che si trovava nell’appartamento vicino a quello in cui si sono sprigionate le fiamme.