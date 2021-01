“Fabio-Prendere o lasciare”: esce un docufilm sul tennista armese Fognini

Taggia. “Fabio-Prendere o lasciare”: è il titolo del docufilm, uscito oggi, su Fognini. Lo annuncia sui social il tennista di Arma di Taggia.

«Ho dormito, ho pianto e ora è tempo solo di guardare avanti e pensare positivo. E’ stata dura perché era un’operazione in anestesia totale, non sono stato bene, soprattutto l’inizio è stato traumatico. Penso di essere felice ora perché mi sono tolto un grande peso dalle spalle» – racconta Fabio Fognini in alcuni spezzoni postati sulle sue storie di Instagram.

Il docufilm, diretto da Giuseppe Marzo, è incentrato sul percorso di riabilitazione del tennista armese dopo l’intervento in artroscopia su entrambe le caviglie subita lo scorso maggio e sottolinea le difficoltà, le emozioni e le conseguenze che ha dovuto affrontare in seguito fino al giorno del suo ritorno in campo.

Sono raccolte anche le testimonianze dei genitori di Fognini, Fulvio e Silvana, della moglie Flavia Pennetta, con la quale ha avuto due figli Federico e Farah, del team, del preparatore fisico, del coach e degli amici.