Riuscito l’intervento alle caviglie di Fabio Fognini, il tennista armese: «Grazie per l’affetto»

Taggia. E’ andato bene l’intervento alle caviglie di Fabio Fognini. Il tennista è già tornato nella sua casa ad Arma di Taggia dove vive insieme alla sua famiglia.

L’azzurro, attualmente numero 11 del ranking Atp, ora inizierà il periodo di riabilitazione per poter tornare presto in campo e ricominciare ad allenarsi in vista degli Internazionali BNL d’Italia.

«Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato e per tutti i vostri messaggi» – scrive sui social ai suoi fan il tennista di Arma di Taggia.