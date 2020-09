Tappa di beach volley femminile 2×2 a Diano Marina, tutte le informazioni

Diano Marina. Manca poco alla tappa campionato serie beach femminile a Diano Marina, che andrà in scena il 19 e il 20 settembre presso l’Arenile Comunale.

In palio un montepremi di € 1000,00. Tipo tabellone è tipologia Main Draw con singola eliminazione, 16 squadre al Main Draw, tipologia qualificazioni: Pool, 24 partecipanti alla qualificazioni, 16 qualificati.

Il termine iscrizioni

17 settembre 2020 alle 12

Pubblicazione lista

17 settembre 2020 alle 12

data termine cambio coppia

18 settembre 2020 alle 12

Iscrizione successiva

18 settembre 2020 alle 12.

Lo svolgimento del test sierologico, con spese rimborsate dell’organizzatore, può essere svolto presso la società Life Brain che ha strutture convenzionate in tutta Italia (https://www.lifebrain.it/home-pazienti/elenco-centri-2/?regione=). Si dovrà contattare il Centro Prenotazioni (non vanno contattati direttamente i laboratori), dalle 9 alle 17, al numero 800.194.970 facendo riferimento alla convenzione FIPAV.

La prestazione dovrà essere pagata direttamente ai laboratori e verrà rimborsata dall’organizzatore, dopo la presentazione della ricevuta in sede di gara. Chi non intendesse avvalersi della società convenzionata FIPAV, potrà effettuare il test sierologico in una qualsiasi struttura sanitaria autorizzata, ed il costo sarà rimborsato dall’organizzatore nella misura massima di euro 25,00, dopo la presentazione della relativa ricevuta, in sede di gara. Le stesse disposizioni valgono anche per gli allenatori che intendono partecipare al torneo. Gli atleti e gli allenatori dovranno presentarsi presso la sede di gara muniti del certificato sierologico da presentare al Medico del Torneo. L’iscrizione si intenderà valida una volta superati gli adempimenti sanitari.

Il referente è Privitera Giuseppe: cell 393-9464828 o via email ilbey@libero.it.