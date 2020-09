Liguria, al via dalla prossima settimana la campagna anti influenzale

Imperia. Inizieranno ad essere distribuiti a partire dalla prossima settimana le prime 500 mila dosi di vaccino anti influenzale. Ad annunciarlo è il presidente Giovanni Toti che rivendica una decisione assunta oggi e che colloca la Liguria tra le prime regioni d’Italia a partire con una campagna di prevenzione.

I vaccini verranno distribuiti in via prioritaria ai soggetti fragili, quindi anziani e affetti da malattie cardio respiratorie. Dopo di che, verranno consegnate le dosi anche alle farmacie per la diffusione di massa.

In tempi normali la campagna anti influenzale sarebbe partita a novembre. Vista la situazione legata al Covid-19, la giunta Toti ha deciso di anticipare i tempi.