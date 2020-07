Piana in visita a Bordighera: «Occorre realizzare pienamente tutte le opportunità di sviluppo del territorio»

Bordighera. Il presidente del consiglio regionale Alessandro Piana ha incontrato questa mattina,

a palazzo Garnier, il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, il vicesindaco Mauro Bozzarelli, il presidente del consiglio comunale Marco Farotto e l’architetto Roberto Piacentini.

Nel corso del colloquio, sereno e costruttivo, si è parlato, fra l’altro, della situazione delle infrastrutture in Liguria; in particolare relativamente ai disagi sulla reteautostradale e alle inevitabili ricadute sul comparto turistico in un momento già reso particolarmente delicato dall’emergenza sanitaria ed economica.

«Obbiettivo comune – dichiara il presidente – è giungere al più presto al superamento delle difficoltà attuali per poter realizzare pienamente tutte le opportunità di sviluppo del territorio». Piana ha sottolineato la valenza turistica internazionale e storica della cittadina che ha avuto, fra l’altro, l’onore di ospitare per la prima volta nel settembre del 1879 la regina Margherita di Savoia.

«Bordighera merita anche nel futuro – conclude Piana – di mantenere

un’accoglienza e un’ospitalità al pari di quella assicurata fino ad oggi».