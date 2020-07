Piana in visita a Bordighera, Trucchi: «I consiglieri di opposizione non sono stati informati né invitati»

Bordighera. «Abbiamo appreso da Riviera24.it che il Sindaco, il presidente del nostro Consiglio Comunale e alcuni membri della giunta hanno ricevuto in Comune il presidente del Consiglio Regionale Piana per una visita istituzionale. Anche questa volta come in altre occasioni i consiglieri di opposizione non sono stati né informati né invitati. Pare che invece fossero presenti uno o più esponenti di partiti politici» – fa sapere Giuseppe Trucchi per Semplicemente Bordighera.

«Ci siano consentite alcune osservazioni. Prima di tutto siamo lieti che il presidente Piana abbia espresso ammirazione e stima per la nostra bella città. Con l’occasione siamo però tenuti a evidenziare che la nostra Bordighera negli ultimi tempi presenta numerose criticità nella cura del verde pubblico orizzontale e verticale e che una maggiore attenzione da parte dell’amministrazione renderebbe ancora più piacevole l’accoglienza per i numerosi turisti e per i cittadini.

Per non rimanere nel generico possiamo segnalare le aiuole della rotonda, di Piazza Mazzini, la pineta solo per evidenziare alcuni siti anche se il problema è ben più generale. In secondo luogo ricordiamo ancora una volta al Sindaco che il Comune è la sede principale della attività amministrativa e che alle visite istituzionali devono essere invitati tutti i consiglieri comunali che rappresentano gli elettori» – afferma Giuseppe Trucchi per Semplicemente Bordighera.