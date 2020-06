Nel cuore di Mentone e a pochi passi dal mare, il ristorante Gusto & Sapori del Vicoletto è pronto a offrire a tutti gli amanti del buon cibo un’esperienza culinaria unica, alla scoperta dei sapori della cucina mediterranea e del Sud Italia che hanno reso il Bel Paese celebre in tutto il mondo.

Pizze digeribili e croccanti lievitate 48 ore, pesce appena pescato sia crudo che cotto, pasta fresca e particolare: queste le specialità del locale a gestione familiare che vuole essere tutt’altro che una trattoria comune, ma il suo scopo è quello di offrire piatti con un tocco di modernità, in cui si sposano la qualità degli ingredienti e gli impiattamenti improntati all’estetica.

Il proprietario, Giacomo Catalano, vi accoglierà nei due ambienti studiati nei minimi dettagli: uno caldo, in legno, con una capacità massima di venti persone e uno più ampio, luminoso, in stile moderno, arricchito dalle fotografie dei più celebri attori italiani: Sofia Loren, Totò, Alberto Sordi e Roberto Benigni.

Per chi preferisse degustare il proprio pranzo o la propria cena all’aperta è inoltre disponibile il dehor, caratterizzato dalla luce e dai colori chiari, il tutto nel rispetto delle norme anti Covid che permettono al cliente di gustare il proprio pasto in un luogo sicuro.

La fascia di prezzo è adeguata a quella italiana: il costo dei piatti varia dai 10 ai 25 euro ed è possibile scegliere tra diversi menù come il menù pizza con pizza, dolce, caffè e digestivo a 15 euro, il menù pranzo con piatto del giorno, acqua e caffè a 12 euro e il menù bambini con piatto e bevanda a 10 euro.

Gusto & Sapori del Vicoletto si trova a Mentone in Rue Partouneaux 40, è aperto tutti i giorni dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 23 ad eccezione della domenica in cui è aperto esclusivamente in orario serale.

Per informazioni chiamare il numero + 33 4 89 14 56 22, scrivere alla mail gustoesaporidelvicoletto@gmail.com, visita la pagina Facebook Gusto & Sapori del Vicoletto o la pagina Instagram Gustoesaporimenton.