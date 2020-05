Sanremo, Valle Armea si prepara all’arrivo delle scuole. Doppio senso in via Frantoi Canai

Sanremo. Doppio senso di marcia in via Frantoi Canai per preparare la Valle Armea a sostenere il traffico derivante dalla prossima apertura di un polo scolastico all’interno del mercato dei fiori. A deciderlo è stata la giunta comunale che ha dato mandato agli uffici di predisporre tutta la documentazione necessaria del caso.

La zona, sede di molte imprese del settore edile, ha conosciuto di recente un’importante riqualificazione con l’apertura del The Mall, l’outlet del lusso del gruppo Kering che in quest’area artigianale ha investito fior di quattrini per rendere presentabile una parte di un quartiere che in questi ultimi decenni non ha conosciuto un’espansione commerciale. Ora, dopo l’apertura delle palestre sportive, per la mega struttura comunale in cui si svolge storicamente l’asta floricola, sta per arrivare il momento dell’arrivo degli studenti provenienti delle scuole superiori ex Pascoli.

I lavori per la creazione del aule al piano ballatoio del mercato sono partiti da alcuni giorni e dovrebbero essere terminati a fine dicembre. Entro quella data, è intenzione dell’amministrazione Biancheri aprire a doppio senso di marcia via Frantoi Canai (una lunghissima strada che costeggia l’interno mercato dei fiori fino alla bretella dell’Aurelia-bis), per agevolare la futura circolazione del traffico. Le modifiche alla viabilità avranno l’effetto di aprire al doppio senso via Canai a partire dalla bretella dell’Aurelia-bis fino all’ingresso posteriore del mercato e avranno l’obiettivo di alleggerire il traffico sulla via Armea, compreso quello in direzione Bussana.