Sanremo. «È stata una bellissima avventura, nonostante la delusione di Sossio e le critiche rifarei tutto quanto. Adesso? Voglio formarmi professionalmente». Dopo la chiacchierata partecipazione al programma “Uomini e Donne” su Canale 5, Chiara Carcone ha le idee chiare: «cavalcare l’onda e studiare».

Ospite a R24 Radio, la bella sanremese di origine siciliana ha raccontato a Giusy di Martino la sua esperienza alla corte di Maria De Filippi conclusasi due settimane fa con l’ultima puntata di stagione.

«Al momento non è ancora confermata la mia partecipazione alla trasmissione dopo la pausa estiva – ha dichiarato la 37enne che ha fatto parte del cast nella categoria Trono Over 30 –. Saprò se ritornerò verso la metà di agosto. Naturalmente mi piacerebbe molto. Vedremo, vedremo cosa accadrà nel corso di questi mesi. Intanto domani parto per tre serate a Salerno, Napoli e Avellino. Le farò sempre a nome del programma. Non ho ancora preparato la valigia ma sono prontissima. Mi sto godendo l’attimo e sono felice».

Felice al di là della relazione lampo che ha avuto con il calciatore sciupa femmine Sossio Aruta e del suo “tradimento”. «Sono approdata a “Uomini e Donne” proprio per conquistare Sossio – ha confessato la ragioniera, mamma di David, 12 anni –. Mi ero lasciata da poco e volevo trovare l’amore. A me è sempre piaciuto. Ci siamo incontrati per il nostro primo appuntamento organizzato il giorno della festa del papà. Abbiamo trascorso una bella serata e gli avevo chiesto di non parlare durante la trasmissione di alcuni dettagli. Lui ha fatto il contrario e mi sono infuriata. Non mi sono sentita rispettata. Parallelamente mi sono piombati addossi commenti velenosi e aspre critiche. Ho però reagito bene, mi sono fatta scivolare tutto addosso. Ho due persone importanti nella mia vita, mio figlio e mia madre: mi interessa solo del loro giudizio e loro sono entusiasti di me. Questo mi basta. Inoltre, anche se il corteggiamento si era interrotto, Maria mi ha dato la possibilità di restare».

«“Uomini e Donne” è una grande famiglia – ha sottolineato Chiara ai microfoni di R24 Radio –, ti seguono e ti coccolano. E non solo perché hai lo stilista, la parrucchiera, la truccatrice o l’autista che ti viene a prendere in aeroporto. Il backstage è composto da persone bellissime che ti spronano, ti consigliano, ti incitano ad andare avanti e se qualcosa è andato storto ti consolano. Ho incontrato una squadra fantastica che mi ha fatto sentire a casa. Il programma poi è così come si vede da casa: è tutto vero, dalle relazioni alle battute di Tina. Non c’è nulla di finto o di studiato. Io sono andata per trovare il principe azzurro. Loro mi hanno trattato come una principessa ma in realtà mi sento una guerriera, pronta ad affrontare ogni sfida della vita. Ad oggi l’amore non è ancora arrivato e sinceramente va bene così: voglio vivermi questo mondo e concentrarmi sulla mia attività professionale. Vediamo cosa arriverà!».

