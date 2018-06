Sanremo. Dopo “Uomini e Donne” Chiara Carcone continua la sua avventura nel mondo dello spettacolo mettendosi in gioco con la recitazione. La bella sanremese, che ha fatto parte del cast del programma di Maria De Filippi nella categoria Trono Over 30 durante la stagione 2017/2018, è stata chiamata a prendere parte come figurante speciale nella produzione indipendente “Voglia di ricominciare”.

La pellicola, prodotta dall’associazione culturale A.l.i – Artisti liguri indipendenti, con sede a Ventimiglia, vedrà Chiara vestire il ruolo dell’amante di un boss siciliano.

«Sono stata contatta dal presidente di A.li., Andrea Iacona, coproduttore insieme a Daniele Betto della ditta D.Berro, proprio per la mia parlata sicula – racconta ai microfoni di R24 Radio la ragioniera ed esperta barman, nata a Siracusa 37 anni fa –. Anche se si è trattato di una piccola parte, è stata un’esperienza significativa: non mi sarei mai aspettata di trovarmi in un film e non ho mai recitato in vita mia, questa è stata la prima volta».

Girato tra Ventimiglia e Sanremo, “Voglia di ricominciare” ha immortalato l’agguerrita corteggiatrice del calciatore sciupafemmine Sossio Aruta durante le riprese che si sono svolte lo scorso venerdì a Camporosso. Insieme a lei, Fabio Chiaramonte e Marilena Ferri: gli attori protagonisti del film che narra la storia di un ragazzo caduto nel tunnel della droga.

«Mi sono trovata benissimo, sono stati tutti molto professionali e disponibili. E sono molto contenta – sottolinea Chiara a Giusy Di Martino –. Stanno nascendo nuove cose, la strada è partita piano piano, vediamo. Intanto continuerò con le serate in giro per l’Italia, a luglio sarò nuovamente nel Meridione, a Salerno e a Cosenza, e sono in moto con un mio progetto personale di moda e fotografia di cui spero di parlarvi presto».