Sanremo. Si è chiuso il primo capitolo della stagione 2018 di Chiara Carcone alla corte di Maria De Filippi.

La bella sanremese, originaria di Siracusa, ha preso parte al programma “Uomini e Donne” nella categoria Trono Over 30, di cui venerdì pomeriggio scorso è andata in onda l’ultima puntata.

Al momento non si sa ancora se dopo la pausa estiva la 37enne tornerà negli studi di Canale 5 e continuerà la sua favola.

In questi mesi la partecipazione di Chiara alla trasmissione è stata molto chiacchierata per via della relazione lampo che ha avuto con il calciatore “sciupa femmine” Sossio Aruta. La ragioniera, mamma di David, 12 anni, è approdata nel cast della De Filippi proprio per conquistare “Re Leone Aruta”.

Come si legge in un’intervista rilasciata in esclusiva al magazine di “Uomini e Donne”, «una volta riuscita nell’intento è stata sedotta e abbandonata nel peggior modo possibile. Ha subito critiche, umiliazioni, prese in giro, solo perché non ha saputo mettere un freno all’attrazione fisica».

«Sono arrivata a “Uomini e donne” per conoscerlo – ha raccontato Chiara alla giornalista –. Negli ultimi anni l’ho seguito molto e mi è sempre piaciuto esteticamente. Non condividevo alcuni suoi atteggiamenti, ma non ho voluto fermarmi davanti a dei semplici pregiudizi».

E il giorno della festa del papà si sono incontrati per il loro primo appuntamento organizzato. «Appena ci siamo incontrati è scoccata la scintilla – ha spiegato –, un bacio e poi un altro e la serata è proseguita in allegria e spensieratezza. Tra di noi c’era una forte attrazione fisica che ci spingeva l’uno verso l’altro. L’unica cortesia che avevo chiesto a Sossio era di non far riferimento pubblicamente, in trasmissione, ad alcuni dettagli della nostra serata e da lui ho ricevuto ogni di rassicurazioni».

In trasmissione poi però è accaduto il contrario e Chiara si è «infuriata. A casa ho un figlio di undici anni e una madre che mi guardano e non ho voglia di passare per una poco di buono». «Ho capito – ha sottolineato Chiara nell’intervista – che oltre all’attrazione non c’era nulla. Non lo vorrei al mio fianco […], non lo vorrei nella mia casa e nella nostra vita». Nonostante ciò «rifarei tutto. Non vivo mai di rimorsi ma è una situazione che mi ha fatto soffrire».