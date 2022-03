Sanremo, l'imprenditoria femminile a convegno. Per le donne italiane pochi figli e troppo lavoro - Riviera24

Sanremo. Le donne italiane fanno meno figli e lavorano di più di quelle francesi. E’ emersa questa, tra le altre problematiche, nell’odierno convegno sull’imprenditoria femminile, in scena questo pomeriggio al Floriseum di Villa Ormond.

Si è trattato di un momento confronto su questo specifico settore che ha visto le analisi della rappresentante di Confindustria, il suo presidente provinciale Barbara Amerio.

Presenti anche Confartigianato (Liliana Allaria), Coldiretti (Simona Brizio), Confcommercio (Franca Weitzenmiller).

In collegamento streaming c’era l’assessore regionale Simona Ferro, non presente come preannunciato perché bloccata in autostrada da un’oramai proverbiale quanto caotico traffico ligure. Per Palazzo Bellevue ha partecipato l’assessore Costanza Pireri.

In particolare le associazioni di categoria hanno proposto un focus sulle imprese al femminile presenti in provincia di Imperia, tra punti di forza e difficoltà legate anche agli ultimi due anni di pandemia, e analizzato possibili strategie future e vie di sviluppo anche attraverso appositi bandi.