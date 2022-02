Sanremo Ladies torna a vincere: battuto l'Olimpic - Riviera24

Sanremo. Le ragazze della Fc Sanremo Ladies tornano a vincere. Dopo la sconfitta del 13 febbraio contro l’Angelo Baiardo, domenica pomeriggio sono riuscite a battere, fuori casa, l’Olimpic 1971 per 0-5.

Allo stadio Branega a Genova le ragazze guidate da mister Busacca in panchina in quanto mister Capurro (squalificato) ha seguito la squadra dalla tribuna, hanno battuto, alla quinta giornata del campionato di Eccellenza femminile, la squadra femminile padrona di casa grazie alla doppietta di Elisa Cerato e alle reti di Sharon Tedesco, di Gaia Lercari e di Sheila Famà. Le ragazze della Sanremo Ladies, con 10 punti, si piazzano terze in classifica, dopo Angelo Baiardo e Vado.

«Nonostante sia stata una partita difficile a causa di quattro infortuni e quattro squalifiche, con tredici ragazze disponibili, che si sono distinte per il loro sacrificio, abbiamo portato a casa la partita. Uscivamo da una sconfitta e la vittoria ci ha dato morale. Siamo terze in classifica e per una società neo fondata è un buon risultato. La Sanremo ladies si dimostra un gruppo unito che sposa la filosofia della società neonata. In tribuna a Genova sono andate in trasferta cinque delle infortunate/squalificate per sostenere le compagne. Segnale importante per le compagne in campo che hanno affrontato con impegno e serietà la partita che sulla carta poteva sembrava semplice. Ottime le prestazioni di Gaudioso e Greco» – fa sapere la società – «Alla quinta giornata di campionato abbiamo Cerato e Fama in lotta per il titolo di capocannoniere a quota 6 gol in 5 giornate».

La prossima partita sarà domenica 27 febbraio, alle 15, in trasferta, contro il Superba Calcio Femminile. Il progetto Sanremo Ladies vede tra gli sponsor ufficiali Airone Seafood, Macron (sponsor tecnico), Fisiomed, Biotechriviera e RebelDigital, oltre a STEAMiamoci.