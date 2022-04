Sanremo, sconfitta per le Ladies: vince l’Angelo Baiardo

Sanremo. Le ragazze della Fc Sanremo Ladies perdono. Domenica sera non sono infatti riuscite a sconfiggere fuori casa l’Angelo Baiardo, che alla fine ha vinto per 3-0 durante la tredicesima giornata del campionato Eccellenza femminile.

Allo stadio Guerrino Strinati a Genova le ragazze di mister Busacca hanno affrontato una trasferta ostica. «Domenica abbiamo perso 3-0 contro il Baiardo, capolista indiscussa del campionato. Secondo noi è stato comunque un passo avanti, nonostante la sconfitta» – fa sapere la Fc Sanremo Ladies – «Dopo tre vittorie di fila, sapevamo di affrontare una trasferta ostica, un campo su cui avevamo perso 9-1 in semifinale di Coppa Italia contro il Baiardo che aveva vinto 1-8 a Sanremo nel girone di andata, ma i miglioramenti del team si stanno vedendo. Alcuni errori hanno mandato le Ladies al riposo in svantaggio 3-0 ma nel secondo tempo hanno retto senza subire altri gol dimostrando un netto miglioramento anche sull’approccio mentale e di spirito di squadra. Ora le Ladies giocheranno due partite di fila in casa cercando di sfruttare il fattore campo per consolidare il lavoro svolto e il miglioramento dimostrato fino ad oggi».

Le Ladies torneranno in campo domenica 1° maggio alle 15 per affrontare, in casa, l’Olimpic 1971. Il progetto Sanremo Ladies vede tra gli sponsor ufficiali Airone Seafood, Macron (sponsor tecnico), Fisiomed, Biotechriviera e RebelDigital, oltre a STEAMiamoci.