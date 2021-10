Bordighera, pulizia di tombini e caditoie: ecco il calendario degli interventi

Bordighera. Procede il programma di attività di pulizia di tombini e caditoie a Bordighera.

Il Comune rende noto il calendario degli interventi previsti tra venerdì 8 e mercoledì 13 ottobre:

– Venerdì 8 ottobre: via Romana lato mare (posa divieti: martedì 5 ottobre)

– Lunedì 11 ottobre: via Romana lato monte (posa divieti: mercoledì 6 ottobre)

– Martedì 12 ottobre: via Concaverde (posa divieti: venerdì 8 ottobre)

– Mercoledì 13 ottobre: via Rastello – via Marconi – via Matteotti (posa divieti: sabato 9 ottobre)​.