Ventimiglia. Dopo un’estate ricca di successi e soddisfazioni, il ristorante e locanda Baia Beniamin, situato nei pressi di una delle spiagge più magiche e affascinanti del territorio, proseguirà la propria avventura anche per la stagione autunnale.

Quella che doveva essere una parentesi estiva per il locale di Grimaldi Inferiore, si è rivelata un’idea vincente, resa tale dalla qualità dei piatti proposti, realizzati a regola d’arte con pesce freschissimo e le migliori materie prime disponibili.

Lo chef Roberto Lamberti per l’occasione passerà al collaboratore sous-chef Luca Napoli il grembiule, entrambi rinomanti cuochi. «Ringraziamo per la collaborazione Roberto Lamberti per la stagione estiva alla Baia», afferma il titolare del locale.

Il ristorante Baia Beniamin è dunque pronto ad accogliere la propria clientela nella nuova sala interna e con un menù rinnovato che premia la stagionalità e nel quale rimangono inalterati gli standard di professionalità, cortesia e genuinità che contraddistinguono questo luogo affacciato sul mare e a pochi metri dal confine francese.

Per info o prenotazioni telefonare al numero fisso 0184 1958823 o al cellulare (+39) 328 4416360.