Online il video “Madagascar Ampasilava Missione 2020” con colonna sonora del M° Cocco

Ventimiglia. Il progetto riguarda Il popolo Vezo, popolo che ha bisogno di cure urgenti. Le equipe chirurgiche, in contatto con l’associazione in questo duro periodo con non poca fatica, cercano di garantire una continuità alle complesse cure fornite dall’ospedale Vezo con lo scopo di salvare il più numero di vite possibile.

Io video è stato realizzato da Pietro Grondona il quale ha chiesto la collaborazione del pianista Eugenio Cocco per la realizzazione del sottofondo musicale che accompagna il video dal primo all’ultimo minuto. Eugenio, sensibile a questi tipi di progetti, ha aderito con entusiasmo con la speranza che possa essere visto e sostenuto dal più numero di persone possibile.



Eugenio Cocco si è laureato presso il conservatorio Niccolò Paganini di Genova sotto la guida del M Maurizio Barboro. Precedentemente formatosi con la Mª Cristina Orvieto. Si è esibito in diversi contesti musicali sia come solista sia in diverse formazioni,ha suonato con l’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, con l’orchestra note libere città di Sanremo, con il Coro troubar Claire, la Cocco zoo band, diverse formazioni in duo con Cantanti di stile popular e molto altro. Il giovane Professore si è formato anche attraverso diverse masterclass tenute a Sale San Giovanni e altri master interni al conservatorio Paganini con docenti provenienti da tutta Italia. Migliore classificato al concorso Shubert nel 2018, ha partecipato a diversi progetti con diverse associazioni registrando anche dei brani al pianoforte di musica popular, ha registrato il brano Delight di Reddy Bobbio. E attualmente è attivo nella zona Ventimigliese.