Immigrazione a Ventimiglia, l’annuncio di Scullino: «A breve tre ordinanze per limitare bivacchi»

Ventimiglia. «Stiamo organizzando una commissione interna di supporto alle forze dell’ordine per cercare quantomeno di governare questa situazione di difficoltà». Lo ha detto il sindaco Gaetano Scullino nel corso di un intervento in consiglio comunale in merito alla problematica dei migranti a Ventimiglia.

«Come avete appreso, sono cambiati tutti i vertici delle forze dell’ordine e mi aspetto, non appena sarà nominato il prefetto, di incontrarlo per significargli la grave situazione in città», ha aggiunto, anticipando che la nuova commissione ad hoc, coordinata dal direttore generale Marco Prestileo, sta lavorando per limitare la presenza di bivacchi e altre problematiche legate alla presenza dei migranti. «A breve firmerò tre ordinanze», ha concluso Scullino, senza scendere nei dettagli.