Imperia. Esordio in Uefa Conference League per gli imperiesi Davide Massa e Stefano Alassio. Sono stati designati come arbitro e assistente per Cfr Cluj – Randers.

L’arbitro, nell’incontro valido per la 2^ giornata del gruppo D, sarà coadiuvato anche dall’assistente Fabiano Preti, mentre Davide Ghersini sarà il quarto ufficiale. Al Var, invece, ci sarà Massimiliano Irrati mentre Asim Khudiyev sarà l’Uefa Referee Observer.

La partita sarà questa sera, giovedì 30 settembre, alle 18.45, allo Stadionul Dr. Constantin Rădulescu a Cluj-Napoca.