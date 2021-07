Ventimiglia. I No borders tornano a sfilare per le vie del centro. Questo pomeriggio, a sorpresa, una cinquantina di militanti che da mesi operano nella città di confine per i diritti dei migranti, ha attraversato via della Repubblica, partendo dalla stazione e arrivando a manifestare di fronte al municipio. «Fuoco alle frontiere», «Fuori i razzisti dalle città» e «Open the borders», sono stati alcuni degli slogan utilizzati nel corso della breve sfilata, terminata, momentaneamente, di fronte al Comune.

I No borders, come vengono comunemente chiamati i solidali da quando nel 2015 contribuirono a costituire, insieme ai profughi, un accampamento di fortuna alle porte della frontiera di Ponte San Ludovico, avevano annunciato l’evento di oggi parlando di una tre giorni di attività non autorizzate a Ventimiglia. Al fianco dei manifestanti erano presenti anche alcuni migranti.

«Ieri pomeriggio e ieri sera abbiamo provato a dare un significato diverso al punto della distribuzione, in cui ci troviamo tutti i giorni – ha dichiarato una manifestante, durante il comizio in piazza della Libertà – Un luogo disumano e disumanizzato dall’abbandono delle istituzioni ventimigliesi rispetto alle popolazioni in transito. Abbiamo provato a riunirci lì non solo per distribuire un pasto caldo dei vestiti e delle ricariche elettriche alle persone in transito, ma anche per riunirci a un’assemblea politica, che provi a costituire una comunità mista, meticcia, che cerca nella prassi quotidiana di abbattere le frontiere che ci dividono. Non è stato possibile – ha aggiunto – Perché risulta troppo pericolosa questa unione per le forze dell’ordine che si sono schierate con camionetta in tenuta antisommossa, pronti a caricarsi, perché risulta pericolosissima questa unione».

Nel corso dell’evento è stato ricordato anche Moussa Balde, il giovane che era stato selvaggiamente picchiato da tre italiani a Ventimiglia e che poi, trasportato in un centro per il rimpatrio a Torino, si è tolto la vita. L’ultima manifestazione per le vie del centro, in quell’occasione per contestare i decreti Sicurezza dell’allora ministro Salvini, era avvenuta nell’ottobre del 2019.