Vallecrosia, regolamento di polizia urbana: la replica dell’assessore Fazzari al consigliere Perri

Vallecrosia. «Per una corretta informazione e in risposta all’articolo terroristico e allarmistico di ieri a firma del consigliere d’opposizione Fabio Perri, con riferimento al nuovo Regolamento di Polizia Urbana approvato lunedì 28 giugno in Consiglio Comunale con l’astensione dei gruppi di opposizione, mi preme tranquillizzare la cittadinanza, dell’errata interpretazione del consigliere Fabio Perri» – afferma l’assessore Fazzari, che prosegue: «Cominciamo con il dire che sono state osservate tutte le procedure tecniche amministrative e temporali per indire la commissione che precede la votazione in Consiglio Comunale, ciò nonostante, la mattina della commissione il consigliere Perri comunicava la sua indisponibilità e richiedeva un rinvio motivando inoltre, che non aveva ancora terminato di consultare attentamente il regolamento».

«Nell’occasione, per motivi di necessità e urgenza di sicurezza urbana, rimediabile esclusivamente attraverso l’approvazione del nuovo regolamento, ma non solo, per un principio di rispetto e correttezza nei confronti dei consiglieri, assessori e funzionari regolarmente tutti presenti, gli è stato ragionevolmente rigettato. Voglio rassicurare che l’applicazione del nuovo regolamento non sarà mai vessatorio e riprende articoli e sanzioni di legge della normativa corrente nazionale. Andrà a sopperire tutti quegli aspetti e cattive abitudini cittadine, fino ad oggi ancora difficilmente rimediabili e sanzionabili senza un opportuno strumento comunale, una volontà più volte espressa da molti cittadini nonché dalle stesse forze dell’ordine» – spiega.

«Aggiungo, con l’esperienza da ex ispettore capo della Polizia di Stato, ribadendo un concetto di difficile comprensione per il consigliere Fabio Perri, la politica non può e non deve entrare nel merito, sull’indirizzo e valutazioni all’applicazione di leggi e sanzioni. Le forze dell’ordine e tutte le assise giudicanti, applicano e fanno rispettare le leggi e i regolamenti, agendo sempre in buona fede e con un margine di propria discrezionalità, dettata dal buon senso per la valutazione della natura e gravità di un fatto, alla misura dell’applicazione di una sanzione sempre nei limiti consentiti della legge. Il nostro comandante ha sempre osservato un criterio modulato per l’applicazione delle sanzioni a secondo dell’entità e dei comportamenti, e come ha evidenziato nella redazione e aggiornamento di un regolamento ormai datato, per legge questo tipo di sanzioni hanno una flessibilità di giudizio da euro 25 a 500 euro» – sottolinea.

«Ricordo i signori consiglieri di opposizione che i nostri funzionari sono sempre disponibili per qualsiasi delucidazione in merito a qualsiasi pratica, nel frattempo tra pochi giorni il nuovo regolamento in parola verrà pubblicato sull’albo pretorio del Comune e tutti i cittadini potranno consultarlo attentamente e apprezzarne la sua validità per il rispetto e benessere comune – conclude Fazzari – Un ringraziamento va al nostro comandante Elvio Bonsignore, titolare di un complesso lavoro di studio e redazione, per concludere cito con piacere una sua frase di presentazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana “Sono semplice norme per il rispetto l’uno dell’altro ”».