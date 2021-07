Vallecrosia. E’ di due feriti, un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 17 anni, il bilancio di un incidente avvenuto intorno all’1 della scorsa notte in via Roma. Per ragioni ancora da chiarire, l’auto guidata dal giovane è andata a sbattere contro un muro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia insieme al personale sanitario del 118 e le ambulanze di Croce Azzurra e Croce Rossa. Presenti anche i carabinieri che ricostruiranno l’esatta dinamica dell’incidente.

Mentre la diciassettenne è uscita da sola dall’auto, il conducente è stato estratto dai soccorritori ed ha riportato un trauma facciale a causa del forte impatto. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice giallo.