Sanremo, pista ciclabile chiusa all’altezza di Capo Verde: cambia il percorso della “Run for the Whales”

Sanremo. «Purtroppo questa mattina le autorità hanno comunicato la chiusura di una galleria della pista ciclabile in località La Vesca, a Sanremo, a causa di una grave infiltrazione d’acqua. Pur trattandosi di una causa di forza maggiore imprevedibile, la nostra organizzazione con la collaborazione dei comuni di Sanremo e Ospedaletti ha rimodulato il percorso per permettere uno svolgimento della manifestazione in piena sicurezza» – annuncia il Sanremo Marathon parlando della Run for the Whales in programma sabato 19 giugno.

Queste sono le novità dell’evento:

18:30

La partenza della 21 km, anziché a San Lorenzo al Mare, sarà prevista dal campo di atletica di Sanremo, in località Pian di Poma, viale Grande Torino. Il percorso si snoderà per 21 km fra il Comune di Sanremo e il Comune di Ospedaletti. Il tempo non potrà essere omologato Fidal.

18:30

La partenza della 10 km, anziché a Bussana Mare, sarà prevista dal campo di atletica di Sanremo, in località Pian di Poma, viale Grande Torino.

18:30

La partenza della Family run sarà dal campo di atletica di Sanremo, in località Pian di Poma, viale Grande Torino.

Navette

I servizi navetta sono di conseguenza soppressi. Seguiranno informazioni per ottenere il rimborso o un voucher.