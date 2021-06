Mendatica, ad agosto prende il via il grande trekking delle Alpi Liguri

Mendatica. Il 6-7-8 agosto, come da tradizione, torna il trekking someggiato organizzato dal Centro di turismo escursionistico di Mendatica. Quest’anno l’itinerario prevede per il primo giorno un tratto di alta via per partire da San Bernardo di Mendatica e arrivare al rifugio La Terza, passando per cima Garlenda e il suggestivo Monte Frontè con la sua Madonnina. Si proseguirà il secondo giorno verso l’area Brigasca di Verdeggia passando per passo Tanarello e Colla Ardente per scendere poi a Verdeggia; il terzo giorno rientro dal passo del Garezzo attraversando malga Penna fino a rientrare a San Bernardo.

Un anello del Redentore quindi, ma anche un circuito nel cuore del Parco delle Alpi liguri, attraverso il quale si scoprirà lentamente la civiltà delle malghe, con le sue peculiarità locali, le influenze occitane e i suoi tratti comuni come la cucina bianca.

La proloco di Mendatica e la cooperativa di comunità Brigì offriranno un servizio guide e di supporto in modo da rendere l’esperienza, per quanto “libera” e all’avventura, sicura ed estremamente vivibile per tutti. Sarà possibile scegliere se pernottare in tenda o in rifugio. «Pepe e Pinocchio, gli immancabili asinelli, accompagneranno l’escursione per tutto il tragitto. Non mancheranno i momenti dedicati al racconto, la sera, ma non solo, magari davanti ad un falò con il tradizionale “potto” pieno di grappa o di tisana di montagna…noi, nemmeno a dirlo, preferiamo la grappa!» – fanno sapere gli organizzatori.

Il regolamento