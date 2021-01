Bordighera. Con le ruote sul marciapiede, ma la macchina quasi completamente in mezzo alla strada. Sui posti riservati agli scooter e, ancora peggio, sugli stalli destinati ai disabili. Un cittadino ha scattato una serie di fotografie che ritraggono mezzi di Poste Italiane parcheggiati selvaggiamente a Bordighera.

«Capisco la fretta di chi deve compiere il proprio lavoro – dichiara l’uomo -. Ma in questo momento, soprattutto, i posti auto non mancano, per cui non si capisce perché i dipendenti delle Poste debbano parcheggiare senza un minimo di rispetto del codice della strada, occupando tra l’altro pure i posti a disposizione delle persone con handicap».