San Bartolomeo, aggressione sul lungomare. In tre finiscono in ospedale

San Bartolomeo al Mare. Tre cittadini stranieri sono stati aggrediti, per motivi ancora da chiarire, da un uomo che si è poi dato alla fuga. E’ successo nel pomeriggio sul lungomare di San Bartolomeo al Mare. Sembra che l’aggressore fosse ubriaco. I tre stranieri sono rimasti feriti in modo non grave e sono stati accompagnati in ospedale a Imperia per accertamenti.

Sul caso indagano i carabinieri.