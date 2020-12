Jessica uccisa a 29 anni dal compagno della madre, il cordoglio di Regione Liguria

Genova. «Jessica, a soli 29 anni, è morta per difendere la madre dalla violenza del compagno. Dopo una lite, l’uomo ha sparato un colpo di pistola e la ragazza ha fatto scudo con il suo corpo alla madre, salvandole la vita. Una tragedia che ha sconvolto il comune di Casanova Lerrone, nel savonese, e che purtroppo ci ricorda che violenza sulle donne è ancora una triste realtà. Ci sono ancora troppi femminicidi, troppe vittime di soprusi quotidiani, spesso tra le mura di casa, e dobbiamo combattere insieme per aiutarle a trovare la forza di denunciare e uscire dall’incubo. Un pensiero a Jessica, al suo coraggio e al suo sacrificio che ci addolora. Oggi preghiamo per lei». Sono le parole del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che esprime il proprio cordoglio e quello di tutti i liguri per la morte di Jessica Novaro, 29 anni, uccisa a colpi d’arma da fuoco dal compagno della madre che si è poi tolto la vita sparandosi.

Jessica è stata ferita nel tentativo di difendere la propria madre dall’uomo con cui quest’ultima aveva una relazione.