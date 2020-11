Imperia. Si sono dati appuntamento stamattina al sorgere del sole i volontari delle chat di WhatsApp Amici di Caramagna in collegamento con Imperia Urgente gestite daVittorio Chisci. Destinazione il Circo Millenium al quale, in collaborazione con la Fattoria LiberaMente, è stato destinato, grazie alle donazioni dei membri del gruppo molto attivo nelle segnalazioni che riguardano i quartiere alle spalle di Porto Maurizio e non solo, un carico di fieno per sfamare i cavalli bloccati in città.

A causa dei provvedimenti del Governo per arginare la pandemia di Covid-19, infatti, i circensi non possono lasciare Imperia, né proporre i loro spettacoli.

Dice Alessandra Rommelli della Fattoria LiberaMente spiega: «Ho messo in contatto il gruppo di Caramagna con il fornitore di fieno dellaa mia fattoria. Se ci sarà bisogno continueremo a donare e aiutare i cavalli del circo».

I membri della chat ma non solo, anche molti concittadini stanno donando ai lavoratori del Circo Millenium cibo non solo per gli animali ma beni di prima necessità per i circensi e i loro bambini.

