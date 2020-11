Imperia. «C’è chi ci porta del fieno, del fioccato misto, della crusca, grazie di cuore a tutti gli imperiesi», a dirlo è Kevin Niemen responsabile degli animali del Circo “Millenium” bloccato in città dal dpcm.

Manca il cibo per gli animali e mancano i generi di prima necessità per gli artisti. Imperia si sta, dunque mobilitando, per aiutare persone e animali visto che dal 26 ottobre dopo che il dpcm ha sospeso gli spettacoli.

Stamattina in soccorso sono arrivati anche i vigili del fuoco. Una petizione è stata lanciata da Vittorio Chisci attraverso la chat di WhatsApp “Amici di Caramagna”.

I video e negli scatti di Cristian Flammia documentano gli animali tra i quali alligatori e cavalli che riescono ad alimentarsi grazie alla solidarietà degli imperiesi.