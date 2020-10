Ventimiglia e convenzione col campo Zaccari, Isnardi (Fratelli d’Italia): «A favore di un confronto su controversa questione»

Ventimiglia. «Analizzando i danni della disastrosa alluvione che ha recentemente colpito molti settori della nostra economia cittadina, si deve anche sottolineare che sono tantissimi i ragazzi di Ventimiglia (fortunatamente dediti allo sport) che non hanno al momento modo di allenarsi.

L’attuale inagibilità del Morel di Peglia ci dà modo di riflettere sulle decisioni in merito alla questione legata alla convenzione col campo Zaccari di Camporosso. Mi esprimo quindi a favore di un confronto per meglio definire la controversa questione, ma ritengo fondamentale che un tale interesse cittadino sia doverosamente affrontato in ambito di riunione di maggioranza e non solo per decisione personale del sindaco o di un assessore» – afferma il consigliere Bartolomeo Isnardi dei Fratelli d’Italia.