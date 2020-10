Sanremo, quattro spiagge a gara dal Tiro a Volo fino a Bussana. Due affidamenti

Sanremo. Gara per l’affidamento della gestione di quattro spiagge comunali: due aggiudicate e due appalti da rifare. Sono stati pubblicati oggi i risultati del bando per le libere attrezzate Bussana Torchi, Foce Levante, Foce Ponente e Tiro a Volo.

Il lotto 1, quello relativo alla spiaggia libera attrezzata Bussana Torchi, è stato vinto dalla “Prime Quality” (già assegnataria del lotto), società con sede nella Città dei Fiori, attiva nell’organizzazione di eventi e catering, nota per aver contribuito al salvataggio e al rilancio di Villa Nobel. Il lotto 2, ovvero la spiaggia libera attrezzata Foce Levante, è stato assegnato al raggruppamento temporaneo di imprese ALNI S.r.l. Non assegnato il lotto 3 Foce Ponente e andato deserto il 4 ex Tiro a Volo.

Il valore complessivo della gara d’appalto stimato da Palazzo Bellevue era di 3 milioni e 660 mila euro per un affidamento previsto di 6 anni più 3. Il corrispettivo annuo posto a base d’asta era per il lotto 1 e 2: 5 mila euro, lotto 3: 3 mila euro, lotto 4: 2 mila euro. La gestione è stata affidata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.