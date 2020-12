Sanremo. Esplosione dell’acquedotto causa voragine e fiume d’acqua in via Val D’Olivi, salita per Poggio.

È successo all’alba quando i vigili del fuoco, la polizia municipale e i tecnici di Amaie sono accorsi per un’enorme falla alla condotta che serve tutta la zona al di sopra dello stadio comunale. La strada ora è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia a partire dall’intersezione con l’Aurelia, foce estemporanea di questa ennesima rottura che ha allagato la carreggiata.

L’intervento di riparazione richiederà buona parte della giornata. Durante le operazioni la strada rimarrà temporaneamente chiusa e sarà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile. Sul posto anche i carabinieri.