A Ventimiglia la presentazione del progetto Iter per giovani dell’area intemelia

Ventimiglia. Nel tardo pomeriggio di lunedì 19 ottobre presso la sede Spes di Roverino si è concretizzata la presentazione “telematica” del progetto Iter per l’area intemelia, promosso e finanziato dalla Regione Liguria in sinergia con il Circolo Arci Scuola di Pace.

Il progetto ha come scopo principale quello di realizzare un Iter (un corso) attraverso il quale i giovani “under 30” potranno acquisire competenze, migliorare le proprie capacità progettuali nonché di relazionarsi in rete con altri giovani europei, sviluppando con la “cittadinanza attiva” gli scambi interculturali con web-app; e l’ascolto di Radio Gazzarra.

E’ previsto un corso di formazione gratuito on line, tenuto da esperti per scoprire l’Europa, le possibilità di crescita e di scambio; coordinatore regionale per il periodo 2021-2027 per l’Arci imperiese Walter Massa, facilitatore Luca Salvo.

Per contatti email: luca.salvo.1971@gmail.com W.A. 3890519474.