Tre incendi in appartamenti, un vigile del fuoco intossicato dal fumo

Sanremo. E’ di un vigile del fuoco in ospedale per intossicazione causata dal fumo e tre incendi in altrettanti appartamenti il bilancio di una notte di lavoro per i pompieri in provincia di Imperia.

Il primo incendio si è sviluppato a Badalucco intorno alle 23,30. Il rapido intervento del 115 ha fatto sì che non si registrassero feriti. Le fiamme hanno interessato solo un angolo cottura.

Intorno alle 2,30, a Sanremo in salita Monte Saccarello, un rogo ha devastato l’intera mansarda di uno stabile. Gli occupanti non sono rimasti feriti ma un vigile del fuoco è rimasto intossicato dal fumo che ha invaso l’alloggio ed è stato trasportato in ospedale per essere affidato alle cure dei medici.

Sempre a Sanremo, ma in località San Romolo, un terzo incendio è divampato intorno alle 3 e ha distrutto la stanza di un appartamento di una casa indipendente. Non si sono registrati feriti.